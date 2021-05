Theater Lübeck : Heidenreich & Lohse Stiftung fördert Schauspielproduktionen „Vögel“ und „Ghetto“

Fast 25.000 Euro gibt es für die Inszenierungen am Theater Lübeck.

Lübeck | Die Dagmar Heidenreich & Inga Lohse Stiftung unterstützt gleich zwei Schauspielproduktionen des Theaters Lübeck finanziell: Die Inszenierung von Schauspieldirektor Pit Holzwarth „Vögel“ wird mit einer Fördersumme in Höhe von 9500 Euro bezuschusst, das Schauspiel mit Musik und Puppenspiel in der Regie von Malte C. Lachmann „Ghetto“ wird mit 15.000 Euro ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.