Lübeck : Hochwertige Laserscanner aus Handwerkerauto gestohlen

Der Wert der beiden Geräte bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich – die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls.

Lübeck | Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls: Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Lübeck-St. Lorenz aus einem Handwerkerfahrzeug zwei hochwertige Lasermessgeräte gestohlen. Abgestellt war der Mercedes-Benz Sprinter auf einem Hotelparkplatz in der Fackenburger Allee/Ecke Waisenhofstraße. Die Diebe ...

