Lübeck : Relikte der NS-Vergangenheit: Die Hakenkreuz-Häuser in Falkenfeld

Die Spuren der Nazi-Siedlungspolitik sind in der Hansestadt noch allgegenwärtig.

Lübeck | Hakenkreuze an Hausgiebeln? Die verfassungsfeindlichen Symbole an den kleinen Häuschen in Lübecks Vorstadt geben auf den ersten Blick Rätsel auf. Und die Ursprünge dürften selbst vielen der heutigen Bewohnern vermutlich unbekannt sein. Das Runen-Zeichen unterhalb des Dachfirsts haben jedoch keine Neo-Nazis angebracht; es sind die letzten Hinweise auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.