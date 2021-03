Lübeck : Bürgerschaft tagt – Übertragung online und im Radio

Der Offene Kanal Lübeck überträgt die Bürgerschaftssitzung aus der Muk live und im Livestream – kostenlos.

Lübeck | Es geht um den Neubau des Parkhauses am Holstentor, die Travemünder Woche 2021 aber auch um die Modernisierung des Wochenmarktwesens in der Hansestadt: Die nächste Sitzung der Lübecker Bürgerschaft hat eine sehr lange Tagesordnung. Die Sitzung, die am Donnerstag, 25. März, um 16 Uhr aufgrund der aktuellen Corona-Situation in der Musik- und Kongresshall...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.