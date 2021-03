Lübeck : Neue Destination: Mit Lübeck Air nach Österreich

Lübecker Fluglinie gibt neues Flugziel bekannt. Und hat einen weiteren Ort im Süden im Visier – und damit insbesondere Urlaubsflieger.

Lübeck | Lübeck Air rüstet sich für die kommende Saison: Neben Stuttgart und München peilt die Lübecker Fluglinie weitere Flugziele an – und gab jetzt die nächste Destination bekannt. Denn bereits vor kurzem hatte Flughafen- und Airline-Chef Jürgen Friedel angekündigt, noch in diesem Jahr nach Österreich und in die Schweiz zu fliegen. Und im Fall von Österreich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.