Lübeck : Wohnung nur für Geimpfte oder Genesene: 2G-Idee eines Vermieters

Ist die Idee eines Immobilienmaklers überhaupt statthaft? Experten sagen, was künftige Mieter beachten sollten – und ob das Lübecker Beispiel bereits Schule gemacht hat.

Lübeck | Viele Hürden haben diejenigen zu nehmen, die auf Wohnungssuche sind: Einkommensnachweise, Bonitätsauskunft, persönliche Angaben wollen Vermieter unter anderem sehen – und in Lübeck nun auch einen 2G-Nachweis. Zumindest im Fall einer modernisierten 65-Quadratmeter-Wohnung in der Altstadt, die per 1. März für einen Neubezug angeboten wird. Verm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.