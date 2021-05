Lübeck : Universität erhält 950.000 Euro für Herzinfarkt-Forschung

Das universitäre Herzzentrum Lübeck leitet das internationale „Progress“-Forschungsprojekt mit einem Forscherteam aus fünf Ländern.

Lübeck | Liegt es an der erblichen Veranlagung, dass einige Patienten besser mit verstopften Herzgefäßen zurechtkommen als andere? Unter Leitung von Prof. Jeanette Erdmann und in Zusammenarbeit mit Prof. Harald Langer und Dr. Henry Nording vom Herzzentrum Lübeck will ein Forscherteam aus fünf Ländern untersuchen, welche erblichen Veranlagungen Patienten haben ...

