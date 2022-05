Lübeck : Unbekannte stehlen Buchstaben des Hansemuseum-Schriftzugs

An der Museumsfassade entstand ein großer Schaden – die Polizei fahndet nach den Dieben der Bronze-Buchstaben.

Lübeck | Edelmetall-Diebe sind regelmäßig in der Region unterwegs. Nun hatten sie es jedoch nicht auf Kupferkabel und Co. abgesehen, sondern auf den Schriftzug des Hansemuseums. Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch entwendeten die Diebe insgesamt neun Buchstaben, die neben dem Eingang am Treppenaufgang des Museums angebracht waren. Am Mittwochmorgen en...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.