Lübeck : Umsatz stark gestiegen – Drägerwerk mit starkem Wachstum

Das Ergebnis lag deutlich über dem Vorjahresniveau. Aber: Pandemie-Effekte sollen im weiteren Jahresverlauf nachlassen.

Lübeck | Dräger profitiert weiter vom Bedarf nach Medzintechnik in Corona-Zeiten: „Der Bedarf an Produkten zur Behandlung an Covid-19-erkrankter Patienten hält länger an als noch zu Jahresbeginn gedacht. Gerade aus einer Reihe von Schwellenländern haben wir im bisherigen Jahresverlauf größere Aufträge erhalten“, so Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Dräg...

