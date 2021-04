Lübeck : Überfall auf 19-Jährige am 6. April vereitelt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannter wollte junge Frau am ZOB hinter ein Hotel ziehen. Ein Passant verhinderte dies jedoch.

Lübeck | Ein engagierter Passant, der lautstark rief, was denn da los sei, könnte ein Verbrechen verhindert haben: Ein Unbekannter hat am Dienstag, 6. April, versucht, eine 19-Jährige hinter ein Hotel am Lübecker ZOB zu ziehen. Die junge Frau war 5.20 Uhr am ZOB aus einem Bus gestiegen und war in die angrenzende Straße Beim Rettich zu den dortigen Fernreisebush...

