Lübeck-Travemünde : 13. Windart eröffnet – Skulptur von Rainer Wiedemann und Schülern getauft

Verein für Kunst und Kultur zu Travemünde präsentiert insgesamt 20 Exponate entlang der Promenade.

Lübeck-Travemünde | Ein Stück Normalität in Corona-Zeiten: Der Verein für Kunst und Kultur zu Travemünde hat am vergangenen Wochenende die 13. Auflage der Windart eröffnet. Zum Start der Freiluft-Kunst-Ausstellung wurde auf dem Fährvorplatz nahe des Vogtei-Hauses eine neue Skulptur eingeweiht. Es ist wieder ein Exponat, dass der Wind in Bewegung setzen kann – Markenzeiche...

