Lübeck-Travemünde : Neugestaltung der Travepromenade schreitet voran

Nach rund acht Jahren Planungszeit soll die dritte Travemünder Flaniermeile im November fertig sein.

Lübeck-Travemünde | Die Strandpromenade am Fuße des Maritims ist seit 2012 fertig, die auf dem Priwall seit vergangenem Jahr und im November soll die Travepromenade fertig sein: An der neuen Flaniermeile zwischen Vorderreihe und Lotsenstation in Travemünde gehen die Arbeiten weiter voran. Bereits fertig ist der Fährplatz für die Personenfähre, die zwischen Priwall und Lot...

