Lübeck-Travemünde : Neues Seenotrettungsboot der DGZRS heißt „Erich Koschubs“

Nach der Taufe: Freiwilligen-Besatzung erhält jüngsten 10,1-Meter-Neubau der DGZRS für die Station Travemünde.

Lübeck-Travemünde | Seenotretter-Taufe am Pfingstsamstag in Travemünde: Das neueste Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) hat am 22. Mai auf dem Priwall den Namen „Erich Koschubs“ erhalten. Die freiwilligen Seenotretter der traditionsreichen DGZRS-Station verfügen über einen hochmodernen 10,1-Meter-Neubau der jüngsten Generatio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.