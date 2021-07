Lübeck-Travemünde : Für Forstprodukte links abbiegen: Skandinavienkai erhält weitere Zufahrt

Neues „Paper-Gate“ der Lübecker Hafen-Gesellschaft soll für Entlastung für den Hafen-Verkehr sorgen.

Lübeck | Die Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) hat am Skandinavienkai in Travemünde eine neue Zufahrt in Betrieb genommen. Das sogenannte „Paper-Gate“ steht allen Lkw zur Verfügung, die am Forstprodukte-Terminal Ladung aufnehmen oder anliefern. „Es wird auch für die Ausfahrt genutzt und entlastet somit das Südgate“, teilte die LHG mit. Das Besondere sei: Es lä...

