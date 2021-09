Lübeck-Travemünde : Dramatischer Einsatz für die Seenotretter: 74-Jährige bricht auf Yacht leblos zusammen

Die Seglerin war nach Durchzug einer Gewitterböe kollabiert. Das Seenotrettungsboot „Erich Koschubs“ musste mit Höchstfahrt der Frau zur Hilfe eilen.

Lübeck | Der „Mayday“-Ruf – also der Hinweis auf unmittelbare Lebensgefahr – von der Segelyacht erreichte die Seenotretter der Station Travemünde gegen 19.10 Uhr am Mittwochabend: An Bord eines etwa 13 Meter langen Bootes war eine 74-jährige Seglerin leblos zusammengebrochen. Die Freiwilligen-Besatzung des Seenotrettungsbootes „Erich Koschubs“ der Deutschen Ge...

