Kultur trotz Corona : Modellprojekt in Lübeck: Wieder Theater, Kino, Konzerte und Musik erleben

Theater, Cine-Star-Kino und Freilichtbühne testen den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen – Kartenvorverkauf ab 7. Mai.

Lübeck | Einen Film schauen, ein Theaterstück erleben oder ein Konzert erleben: In Lübeck ist das ab dem 15. Mai wieder möglich. In der Hansestadt startet das vierwöchige Kultur-Modellprojekt – und das bietet an drei Kulturorten sogar Angebote, die deutschlandweit ihresgleichen suchen. Das Theater Lübeck, die Freilichtbühne und der Filmpalast Stadthalle-Cin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.