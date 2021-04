Integrationsprojekt : Lübeck TV – Ein neuer Fernseh-Sender ist gestartet

Neuer Sender präsentiert Nachrichten aus der Hansestadt auf Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch und Polnisch.

Lübeck | „Um Teilhabe und Zusammenhalt zu fördern, ist es wichtig, auch Einwohnern, die der deutschen Sprache gegebenenfalls noch nicht ausreichend mächtig sind, Informationen über das aktuelle Geschehen in der Stadt zu Verfügung zu stellen und sie so in die Gesellschaft einzubeziehen“, sagte Spyridon Aslanidis, Vorstandsvorsitzender des Forums für Migranten, ...

