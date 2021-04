Lübeck : Girls’Day 2021: Die Technische Hochschule ist dabei

Informatik und Luft sind die Themen der TH beim „Mädchen Zukunftstag“. Interessierte können sich jetzt anmelden.

Lübeck | Mädchen und Informatik? Was für eine Frage! Na klar: Zum „Girls‘Day – Mädchen Zukunftstag“ am 22. April bietet die Technische Hochschule (TH) Lübeck eine virtuelle Expedition in die Welt der Informatik an. Wer wissen will, womit sich Informatikerinnen beschäftigen, wie sie es anstellen und erfahren, was Nutzer von einer App wirklich erwarten oder wie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.