Lübeck : Sturmwarnung: Betreten der Wälder vermeiden

Hansestadt warnt: Örtlich besteht Gefahr von umstürzenden Bäumen und herabstürzenden Ästen.

Lübeck | Aufgrund der aktuellen Sturmwarnung des Deutschen Wetterdiensts, bittet die Hansestadt Lübeck das Betreten der Wälder am 11. und 12. März zu vermeiden. Um Vorsicht wird auch in öffentlichen Grünanlagen sowie auf den Friedhöfen gebeten. Eine Kontrolle der Waldwege und Grünalgen erfolge am Freitag, um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten, teil...

