Lübeck/Stockelsdorf : Bauarbeiten: Staugefahr und Ersatz-Parkplätze

Fahrbahn im Holzkampweg und Gehwegflächen im Bereich der Julius-Leber-Schule werden saniert.

Lübeck | Die Stadt baut in zwei Straßen in Lübeck und dadurch kommt zu Einschränkungen für den Verkehr in der Hansestadt. Zum einen wird die Fahrbahndecke der Straße Holzkampweg wird auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern saniert. Die Arbeiten beginnen am 3. Mai und sollen, vorausgesetzt die Witterung lässt es zu, bis zum 14. Mai, beendet sein. Die Straß...

