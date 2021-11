Lübecker Nordtangente : Staugefahr: Bauarbeiten auf der Josephinenbrücke

Die Stadt richtete wegen Mängelbeseitigung an der Brücke zur Einsiedelstraße eine Einbahnstraße-Regelung ein.

Lübeck | Kleine Ursache, große Wirkung: Weil Fahrbahnübergänge an der Josephinenbrücke ausgebessert werden müssen, wird die Josephinenstraße zur Einbahnstraße in Richtung Einsiedelstraße. Die bituminösen Fahrbahnübergänge werden im Zuge einer Mangelbeseitigung am Donnerstag, 25. November, ausgebessert, teilte die Stadt mit. Die Verkehrssicherung einschließlich ...

