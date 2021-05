Leichenfund in Lübeck : Passant entdeckt am Stadtgraben tote Frau im Wasser treibend

Nach bisherigem Ermittlungsstand hat die Polizei keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Der Leichnam wird jetzt zur Ermittlung der genauen Todesursache in der Lübecker Rechtsmedizin untersucht.

Lübeck | Keine Hinweise auf Fremdverschulden hat die Polizei derzeit im Fall des Funds einer Wasserleiche, die am Sonntag im Lübecker Stadtteil St. Lorenz entdeckt worden war. Es handele sich um die sterblichen Überreste einer 62-jährigen Frau aus Lübeck, erklärten Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Lübeck am Montag in einer gemeinsamen Pressemittei...

