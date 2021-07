Lübeck-St. Lorenz Nord : 61-jähriger Ostholsteiner stirbt bei Unfall in der Krempelsdorfer Allee

Der Fahrer eines Subaru geriet aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Opel.

Lübeck | Für einen 61-jährigen Ostholsteiner kam jede Hilfe zu spät: Der Mann starb am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Krempelsdorfer Allee. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem Subaru in Richtung stadteinwärts unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet er in Höhe der Hausnummer 70 auf die Gegenfahrbahn. Dort k...

