Lübeck-St. Lorenz Nord : 20-Jähriger wollte Streit schlichten und wird zusammengeschlagen

Lübecker wollte bei streitendem Pärchen schlichten, wurde jedoch von diesen und weiteren Personen schwer attackiert.

Lübeck | Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde am am 23. Juli ein junger Mann Opfer einer Körperverletzung, als er bei einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau helfend eingreifen wollte. Der 20-jährige Lübecker war gegen 1 Uhr in der Schwartauer Allee nahe der Bushaltestelle „Hochstraße“ auf ein streitendes Pärchen aufmerksam. „Als er die Personen...

