Lübeck : Schwere räuberische Erpressung: 69-Jährige in Wohnhaus überfallen

Genaue Täterbeschreibung liegt vor – die Polizei sucht nun Zeugen.

Lübeck | Überfall in der Mittagsstunde: Eine 69-Jährige ist in ihrem Wohnhaus in Lübeck-St. Jürgen überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereignete sich der Fall bereits am Sonntag,18. April, zwischen 12 und 12.10 Uhr. Die Rentnerin hielt sich in ihrem Bungalow in der Kruppstraße auf, als ein Maskierter durch eine offenstehende Tür...

