Lübeck : Aktion: Schnuller werden in Wildblumenwiesen umgewandelt

Schnullerbox im Drägerpark: Kinder schaffen 3000 Quadratmeter zur Verbesserung der Artenvielfalt.

Lübeck | 156 Schnuller haben Kinder seit Mai 2020 in der Schnullerbox im Drägerpark abgegeben. Jetzt wandelt der Bereich Stadtgrün und Verkehr die bunten Sammelstücke in blühende Wildblumenwiesen um: Pro Schnuller sollten eigentlich zehn Quadratmeter Wildblumenwiese in den Lübecker Grünanlagen angelegt werden – der Bereich Stadtgrün und Verkehr verdoppelt jetz...

