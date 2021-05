Lübeck : Reifen an 21 Fahrzeugen auf der Moltkebrücke zerstochen

Unbekannte haben sich an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Lübeck | Das war mehr als ein Dummer-Jungen-Streich: Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (25. Mai) im Stadtteil St. Jürgen Reifen an insgesamt 21 Fahrzeugen zerstochen. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen 23.10 und 5.55 Uhr. „Betroffen waren Fahrzeuge unterschiedlichster Fabrikate, die auf dem Parkstreifen der Moltkebrücke in Richtung Innenstad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.