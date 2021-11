Lübeck : Polizei entlarvt ostholsteiner Auto-Dieb bei Verkehrskontrolle

Polizei zieht 19-Jährigen aus dem Verkehr, der in Pansdorf einen Hyundai gestohlen hatte. Doch das war nicht sein einziges Vergehen.

Lübeck | Beamte des 1. Polizeireviers kontrollierten am Donnerstag gegen 3.40 Uhr einen Hyundai in der Straße An der Untertrave. Am Steuer des Pkw mit Ostholsteiner Kennzeichen saß ein 19-Jähriger – er war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren. „Da der Fahrer keinerlei Fahrzeugpapiere mit sich führte und widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Hy...

