Lübeck : Radfahrer missachtet Rotlicht und wird von Auto erfasst

19-Jähriger wird von BMW erfasst und verletzt. Kanalstraße musste wegen Unfall gesperrt werden.

Lübeck | Schwerer Unfall in der Kanalstraße: Ein 19-jähriger Lübecker wat am Freitag mit seinem Rad auf dem parallel zur Kanalstraße verlaufenden Wanderweg an der Kanaltrave in Richtung Hüxterdamm unterwegs und versuchte, in Höhe der Glitzerbrücke die Bedarfsampel in Richtung der Glockengießerstraße zu überqueren. „Sowohl für Radfahrer als auch für Fußgänger ze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.