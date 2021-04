Lübeck : 14-jähriges Mädchen auf Schulweg geschlagen und getreten

Jugendliche sollen das Mädchen auf dem Schulweg angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls im Stadtteil Buntekuh.

Lübeck | Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde am vergangenen Mittwoch, 31. März, ein 14-jähriges Mädchen von drei Jugendlichen in Lübeck-Buntekuh angegriffen und verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der Überfall um 7.15 Uhr zwischen den Hochhäusern im Hudekamp in einem Durchgang zur Hamburger Straße ereignet haben. Das 14-jährige Mädche...

