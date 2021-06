Lübeck : Paar gerät in Streit: Frau geschlagen und gewürgt?

An zwei Tagen wurden der Polizei ein Pärchen gemeldet, das in einen handfesten Streit geriet, aber bislang nicht ermittelt werden konnte.

Lübeck | Hat ein Mann eine Frau geschlagen und gewürgt? Zumindest meldeten Zeugen am 4. und 5. Juni in der Lübecker Innenstadt jeweils in den späten Abendstunden ein streitendes Pärchen. „Aufgrund der fast identischen Beschreibung könnte es sich in beiden Fällen um ein- und dasselbe Pärchen gehandelt haben“, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Vorfälle – ein Pärche...

