Lübeck/Ostholstein : Pfingstverkehr: Autobahn GmbH rechnet mit Staus auf der A1 und Co.

Aufgrund von Baustellen ist am Pfingstwochenende und in den Sommermonaten auch in der Region vermehrt mit Stau zu rechnen.

Lübeck | Viele Menschen werden das kommende Pfingstwochenende und die nachfolgenden in der warmen Jahreszeit für Ausflüge zur Nord- und Ostsee nutzen. Und das bedeutet Staugefahr auf den Straßen in der Region. Die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes rechnet zu Pfingsten insbesondere mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen im Nord...

