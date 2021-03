Lübeck/Ostholstein : Kostenlose Corona-Schnelltests bei den Johannitern

An den Dienststellen Lübeck, Eutin, Bad Oldesloe und am Citti-Park Lübeck richtet der Regionalverband Teststationen ein.

Lübeck | Zur Bekämpfung der Pandemie öffnen die Johanniter im Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost an fünf Standorten Teststationen. Bürger haben die Möglichkeit, einen kostenlosen Corona-Schnelltest von fachlich qualifiziertem Personal durchführen zu lassen, teilten die Johanniter mit. Die Stationen befinden sich an den Johanniter-Dienststellen in Lübec...

