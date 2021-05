Lübeck/Ostholstein : Handwerk bietet noch viele freie Ausbildungsplätze

Handwerkskammern Lübeck verzeichnet Plus bei Lehrverträgen – aber: Etliche Lehrstellen seien noch unbesetzt.

Lübeck | In Schleswig-Holstein haben sich Ende April bereits mehr als 1600 Schulabgänger für eine Ausbildung im Handwerk im nach den Sommerferien beginnenden Ausbildungsjahr entschieden. Gleichzeitig ist der Bedarf der Betriebe an Auszubildenden nach wie vor hoch: Noch 1500 freie Lehrstellen sind aktuell in den Online-Lehrstellenbörsen der Handwerkskammern Lübe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.