Lübeck : Neue Allgemeinverfügung: „Click und Meet“ entfällt

Terminreservierung nicht mehr erforderlich: Zugang nur nach Kontakterhebung. Aber: Die Zustellung des Luca-Schlüsselanhängers verzögert sich.

Lübeck | Die Hansestadt hat am 24. April eine Allgemeinverfügung zu ergänzenden Maßnahmen bei Überschreitung der Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erlassen. Der Inzidenzwert lag am 24. April bei 57,3. Auch an den Tagen davor hatte der Wert ebenfalls über dem Schwellenwert von 50 gelegen. Damit treten ab Montag, 26. April, folgend...

