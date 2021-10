Lübeck-Moisling : 19-jähriger bedroht Familie und Polizisten mit Messer

Dramatischer Einsatz: Junger Mann drohte sich selbst zu töten und wehrte sich heftig gegen die Beamten.

Lübeck | Höchst dramatische Szenen spielten sich am frühen Sonntagmorgen in Lübeck-Moisling ab: Ein 19-Jähriger wollte sich mit einem Messer selbst töten und bedrohte damit auch die alarmierten Polizisten. Der Einsatz der Beamten hatte bereits ein längeres Vorspiel: Gegen 7 Uhr wurden sie in die Kronsforder Allee zu einer hilflosen Person gerufen. Die Poliz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.