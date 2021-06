Lübeck/Lauenburg : Neun Konzerte auf Friedhöfen während des „Kultursommers am Kanal“

Die Propstei Lauenburg steuert Friedhofskonzerte und einen kulturellen Pilgertag zu der sommerlichen Veranstaltungsreihe bei.

Lübeck | Seit 15 Jahren finden beim „Kultursommer am Kanal“ im Kreis Herzogtum Lauenburg sommerliche Veranstaltungen statt. In diesem Jahr läuft die Reihe vom 5. Juni bis zum 5. Juli. Die Propstei Lauenburg steuert Friedhofskonzerte und einen kulturellen Pilgertag bei. Weiterlesen: Kultur-Sommer am Kanal: Festival startet wie geplant 90 Veranstaltungen i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.