Lübeck : Land fördert Fraunhofer IMTE mit 12,1 Millionen Euro

Institute IMT und IME werden verknüpft. Ministerpräsident Günther: „Großer Beitrag zum Ausbau der Gesundheitswirtschaft in Schleswig-Holstein.“

Lübeck | Für den Aufbau der Fraunhofer Einrichtung für Individualisierte und Zellbasierte Medizintechnik IMTE erhält die Fraunhofer-Gesellschaft vom Land eine Förderung in Höhe von rund 12,1 Millionen Euro. Ministerpräsident Daniel Günther überreichte am Mittwoch in Lübeck einen entsprechenden Förderbescheid an Prof. Thorsten Buzug als Geschäftsführendem Direk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.