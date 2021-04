Lübeck : LTM erweitert Kommunikationskanäle um Blog und Podcast

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH stellt Blog „Lübeck Zwischenzeilen“ und der Podcast „Lübeck Zwischentöne“ vor.

Lübeck | Pünktlich zu Ostern geht die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) mit gleich zwei neuen Formaten an den Start. Der Blog „Lübeck Zwischenzeilen“ und der Podcast „Lübeck Zwischentöne“ sollen mit aktuellen Lübeck-Themen frischen Wind in die bereits vielfältige Kommunikationslandschaft der Hansestadt bringen , so LTM. „Beide Kanäle werden Lübeck ...

