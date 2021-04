Lübeck : Kücknitz: Überfall in Wohnung – Die Täter wohnten in der Nachbarschaft

Zwei junge Männer hatten zwei Jugendliche in einer Wohnung überfallen und eine Spielkonsole und ein Handy erbeutet.

Lübeck | An ihrer Beute hatten sie nicht lange Freude: Kurz nachdem zwei junge Männer am Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt in ein Haus in Kücknitz verschafft und unter Vorhalt eines Messers eine Spielkonsole und ein Handy geraubt hatten, hat die Polizei einen 17- und einen 21-Jährigen festgenommen. Die beiden waren gegen 4.30 Uhr durch ein Fenster in das Wohnhaus...

