Lübeck : Krystian Szymczak für ein gesundes Miteinander ausgezeichnet

Gesundheitsminister Garg und DAK-Gesundheit ehren den Lübecker für besonderes Engagement in Corona-Zeiten.

Lübeck | „Gesichter für ein gesundes Miteinander“: Unter diesem Motto haben bundesweit rund 400 Projekte und Einzelpersonen an einem Wettbewerb für besonderes Engagement in Corona-Zeiten teilgenommen. Landessieger in Schleswig-Holstein wurde neben „Über Grenzen sehen“ aus Kiel und „App-Hilfe“ aus Malente Krystian Szymczak aus Lübeck in den Kategorien Gesundhei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.