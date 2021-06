Lübeck : Kia Niro brennt an der Hansehalle aus: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Lübecker Kriminalpolizei sucht Zeugen, die einen verdächtigen Mann beobachtet haben.

Lübeck | Es besteht der Verdacht der Brandstiftung: In der Nacht zu Donnerstag brannte auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Hansehalle in Lübeck St. Lorenz ein Hybridfahrzeug vollständig aus. Darauf aufmerksam wurden Beamten des 2. Polizeireviers kurz nach Mitternacht während der Streifenfahrt. Sie trafen auf einen Mann mit mehreren Brandverletzungen am...

