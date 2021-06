Lübeck : Keine Verlängerung der Maskenpflicht für die öffentlichen Räume

In der Innenstadt, am Kaufhof und in Travemünde ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr Pflicht.

Lübeck | Aufgrund der seit Tagen niedrigen Inzidenzwerte unter 50 lässt die Hansestadt Lübeck die Allgemeinverfügung, die zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bereichen der Lübecker Innenstadt, am Kaufhof und in Bereichen des Ostseebads Travemünde mit Priwall verpflichtet, auslaufen. Ab Montag, 7. Juni, ist dann auf den bisher gekennzeichneten öffentlichen...

