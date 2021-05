Lübeck : Illegale Party auf dem Dach der ehemaligen Discothek Queens beendet

Die Feuerwehr musste die Party-Gäste vom Dach des leerstehenden Gebäudes per Drehleiter holen. Die Polizei ermittelt.

Lübeck | Früher gab es hier laute Musik, bunte Lichter und Getränke. Am Donnerstag feierten rund ein Dutzend Menschen wieder in der ehemaligen Discothek Queens an der Falkenstraße. Doch das im doppelten Sinne illegaler Weise. Denn zum einen ermittelt die Polizei wegen Einbruchs, zum anderen wurden die Corona-Regeln missachtet. Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei ...

