Lübeck : Großkontrolle: Polizei überprüft 120 Fahrzeuge in St. Lorenz

Zahlreiche Verstöße und Mängel, dazu „Cleanurin“ für eine gefälschte Urinprobe: Polizei zieht Bilanz von einer umfangreichen Kontrolle.

Lübeck | Beamte des 2. Polizeireviers haben am Dienstag an mehreren Standorten im Stadtteil St. Lorenz Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert. Die Polizeidirektion Lübeck kündigte bereits jetzt an: „Die Kontrollen werden fortgesetzt.“ 17 Verstöße und 13 Mängel Mit zwei sogenannten Standkontrollen hatten sich die Einsatzkräfte in der Einsiedelstraße und in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.