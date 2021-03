Lübeck : Neue Gleichstellungsbeauftragte an der Technischen Hochschule

Dr. Daphne Reim wechselte vom UKSH zur TH Lübeck.

Lübeck | Die Technischen Hochschule (TH) Lübeck hat eine neue Gleichstellungsbeauftragte: Dr. Daphne Reim hat den Posten seit kurzem inne. Die promovierte Betriebswirtschaftlerin hat das Studium der BWL an der Freien Universität (FU) Berlin absolviert. In der Folgezeit war Reim als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in Drittmittelprojekten am Nexus-Institut für K...

