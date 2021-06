Lübeck : Fotoaktion zum Tag des Handwerks

Unter dem Motto: „Wir tun, was bleibt – (D)ein Blick ins Handwerk“ sollen Handwerker bundesweit mit ihren Fotos Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben.

Lübeck | Anlässlich des 11. Tag des Handwerks am 18. September 2021 soll eine große Fotogalerie zeigen, wie vielfältig und bedeutend das Handwerk ist. Bundesweit sind Handwerker aufgerufen, mit ihren Fotos zu zeigen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und was sie in ihrem Handwerk glücklich macht und erfüllt. „Handwerkliches Schaffen geht immer einher mit dem g...

