Lübeck : Feuer in der Innenstadt und St. Lorenz – Kriminalpolizei ermittelt

Sowohl in der Hüxstraße als auch in der Schönböckener Straße entstanden aus unbekannten Ursachen Brände.

Lübeck | Gleich zu zwei Bränden in Lübeck musste die Feuerwehr am Donnerstag ausrücken. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da es zu einer starken Rauchentwicklung in der Hüxstraße gekommen war. Im Erdgeschoss des dortigen Wohn- und Geschäftshauses brannten Gegenstände in einer Küche. Das Feuer konnte gelöscht und die Ausbreitung des Brandes verhin...

