Bad Schwartau/Lübeck : Fahrer stirbt am Steuer – Lkw kracht auf A1 in Leitplanke

Das schwere Gefährt kam erst nach 250 Metern zu stehen. Die Mittelleitplanke wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Versuche, den Fahrer wiederzubeleben, waren erfolglos.

Bad Schwartau/Lübeck | Die Polizei spricht von einem medizinischen Notfall als Unfallursache: Ein Lkw-Fahrer ist am Montag auf der A1 bei Lübeck am Steuer seines Sattelzuges zusammengebrochen, worauf sein Lastwagen außer Kontrolle geriet. Der Fahrer starb noch am Unfallort. 80 Elemente der Schutzplanke beschädigt Gegen 10 Uhr fuhr der 59-jährige Mann aus Neumünster mit seine...

