Lübeck : Einbrecher anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert und festgenommen

Polizeiwagenbesatzung erkannte den 36-jährige Lübecker während ihrer Streifenfahrt.

Lübeck | Er soll für mehrere Einbrüche in Gartenlauben verantwortlich sein: Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck nahmen am Montagnachmittag einen 36-jährigen Lübecker fest, der am 16. April in der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr vier Gartenhäuser aufgebrochen und daraus diesen Kleidung, Garten- und Elektro-Kleingeräte gestohlen haben soll. In zwei Fällen wurde er dabei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.